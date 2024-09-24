تعرض مطرب سوداني شاب لموقف محرج أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح رفقة فرقته الموسيقية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو تداوله جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الفنان لهجوم كوميدي من حيوان “الوطواط”. https://www.facebook.com/reel/921548083066912 وباغت “الوطواط” أو “الخفاش” وهو الحيوان الوحيد بين الثدييات الذي يستطيع الطيران, الفنان بقوة أكثر من مرة خلال تقديمه وصلته الغنائية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اضطر الفنان لإيقاف وصلته الغنائية وهو يضحك من هجمات “الخفاش” المتكررة تجاهه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “وطواط” يهاجم مطرب سوداني بقوة ويمنعه من إكمال وصلته الغنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.