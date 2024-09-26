السودان.. إجازة مشروع قانون تشجيع الاستثمار

وقال دكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية عقب الإجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان اليوم، ان الإجتماع ناقش ايضا مشروع قانون صندوق دعم الطفل تقديم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور ممثلي مجلس الطفولة، مشيرا إلى ان الاجتماع ابدى ملاحظاته حول مشروع القانون والمطلوبات لاستيفاء الشروط. وأوضح ان الإجتماع أرجأ الإجازة وأعاد مشروع القانون إلى دوائر الاختصاص لمزيد من النقاش حول الجوانب الفنية بسبب وجود نقاط تحتاج إلى إستكمال .

وبخصوص قانون تشجيع الاستثمار أشار جرهام الى تكوين لجنة فنية قبل ثلاثة شهور للتدارس حول مشروع القانون بغرض التجويد والتوافق بين شركاء القانون والاطراف الأصيلة في المعادلة ، مبينا ان المشروع حظي بتداول عميق حول كل الجوانب، وتمت الموافقة واجازة القانون مع استصحاب التعديلات الجديدة والملاحظات التي وردت . وقال جرهام ان الإجتماع استمع كذلك إلى إحاطة كاملة من وزارة الثقافة والإعلام حول نهب المتحف القومي والاثار ، والإجراءات التي تم اتباعها والنتائج التي تم الوصل إليها والتدابير المتبعة.

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