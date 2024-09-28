شاهد.. فيديو مسرب يظهر الفنان علي الشيخ وزوجته وهما يقدمان وصلة رقص مثيرة في لحظات الجرتق والجنس اللطيف: (أخير شفنا عروس علي الشيخ الداسيها مننا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وذلك بسبب الإهتمام الذي وجده المقطع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام نشطاء على فيسبوك بنشر مقطع فيديو قيل أنه مسرب تم تصويره من حفل زواج الفنان الشاب علي الشيخ.

وعلى الرغم من تحذيرات العريس وأهل الفرح للمعازيم والحاضؤرين من عدم تصوير لقطات الحفل بكاميرات الهاتف إلا أن البعض قاموا بتصوير لقطات للعروسين وهما يتبادلان الرقص.

https://www.facebook.com/reel/1046010930563576

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المسرب زوجة الفنان علي الشيخ, وهي تشاركه الرقص في لحظات “الجرتق” التي تعقب الزفاف.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الجنس اللطيف سخر من الفنان الشاب بعد تعمده إخفاء زوجته وعروسته, حيث كتبت إحداهن: (أخير شفنا عروس علي الشيخ الداسيها مننا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)