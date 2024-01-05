شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا مستخدمو أندرويد يمكنهم تعيين ChatGPT كمساعد افتراضي على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شائعًا في عام 2023 وكان ChatGPT من OpenAI في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي بأكملها، ويتوفر ChatGPT عبر جميع الأنظمة الأساسية، وهناك طرق مختلفة للوصول إليه على كل من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

ولتسهيل الأمور، أعلنت OpenAI أيضًا عن تطبيق ChatGPT المخصص والذي يمكن للمستخدمين تنزيله واستخدامه لطرح الاستفسارات كما يفعلون على الويب، ومع ذلك، يتطلب هذا من المستخدمين فتح التطبيق يدويًا، ويبدو أن OpenAI تخطط لحل هذه المشكلة للمستخدمين من خلال السماح لهم بجعل تطبيق ChatGPT هو المساعد الافتراضي على هواتفهم التي تعمل بنظام Android.

وعثرت Android Authority على بعض الرموز ضمن أحدث إصدار من تطبيق ChatGPT والتي تشير إلى قدرة قادمة لتكون قادرًا على تعيينه كمساعد افتراضي في أجهزة Android، ويشير هذا إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل وظيفة الدردشة الصوتية في ChatGPT من أي شاشة والإجابة على الأمور.

ووفقًا للتقرير، فإن الميزة لا تعمل وتستمر في التعطل طوال الوقت، لذلك، نعتقد أن الميزة لا تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي أو أنها لا تزال قيد التطوير، ونتوقع أن تجعله OpenAI متاحًا في الإصدارات المستقبلية من تطبيق ChatGPT.

وبينما يبدو أن الميزة قيد التطوير، أضافت OpenAI ميزة أخرى للسماح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيق ChatGPT بسرعة عن طريق إضافة تبديل الإعدادات السريعة للتطبيق.