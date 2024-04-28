وزير الاتصالات يعلن: مصر تحتل المركز الأول بإفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنهم عملوا على تنفيذ مراكز ابداع مصر الرقمية، وبنهاية عام 2023 وصل عدد المراكز إلى 20 مركز ومن المقرر أن يتم افتتاح من 6 إلى 8 مراكز هذا العام.

وأشار طلعت، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن هذه المراكز احتضنت 400 شركة وقامت بتدريب رواد الأعمال لهذه الشركات، منوها بأنهم بدأوا منذ عام 2018 في تنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة استثمارية 2.5 مليار دولار.

وأوضح وزير الاتصالات أنهم نجحوا في مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت 11 ضعف حتى الآن، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيا منذ عام 2022 في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مضاعفة أبراج التليفون المحمول.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر مركز البيانات والحوسبات السحابية؛ لافتتاحه، حيث تعد مراكز البيانات والحوسبات السحابية هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا.