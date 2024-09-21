في ليلة تسليم الدوري.. الأهلي في نزهة إفريقية أمام جورماهيا الكيني بدوري الأبطال.. موعد المباراة والقنوات المجانية الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مباراة سهلة نظرياً أمام جورماهيا الكيني على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا، في بداية مشواره للدفاع عن لقبه القاري المفضل.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ64 بعدما أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تصنيفه في البطولة في الجهة المقبلة، وكان جورماهيا تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي، على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا في لقاء الذهاب أمام جورماهيا بنيروبى، بثلاثية دون رد، سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو هدفين، ويفتش عن حسم التأهل لدور المجموعات بشكل رسمي الليلة.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز بالمسابقة الأبرز في القارة للمرة 13 في تاريخه بعدما تعاقد عملاق كرة القدم المصرية مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ركز المارد الأحمر على السوق المغربية من خلال التعاقد مع نجمي "أسود الأطلس"، مدافع المحور أشرف داري والظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما ضم لصفوفه مدافع المحور يوسف أيمن على سبيل الإعارة من فريق الدحيل القطري، بجانب عمر الساعي النجم السابق لفريق الإسماعيلي.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخه، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.

ويبحث الأهلي عن تحقيق انطلاقة قوية في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي لتكون حافزًا قويًا أمام اللاعبين قبل السوبر الأفريقي أمام الزمالك الذي سيقام الجمعة المقبلة بالسعودية لاسيما أن لقاء الليلة سوف يشهد مراسم تسليم المارد الأحمر درع الدوري ليحتفل الاهلى وسط جماهيره باللقب المحلى الذى توج به في الموسم الماضى.

وطالب كولر المدير الفني للمارد الأحمر، لاعبيه بتحقيق فوز بنتيجة كبيرة فى مستهل رحلته بدوري أبطال أفريقيا لإيصال رسالة لجميع فرق القارة بأن المارد الأحمر يعتزم الحفاظ على لقبه المفضل كبطل للقارة.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة الثلاثي عمر الساعى ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير عن الأهلى فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم القيد أفريقياً، بجانب استمرار غياب كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة.

على الجانب الآخر، طالب ليوناردو نيفا، المدير الفني لجورماهيا الكيني، لاعبى فريقه بالتمسك بالأمل أمام الاهلى حامل اللقب مؤكداً ضرورة أن يلعبوا بعيداً عن أي ضغوط.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

خط الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

أعلنت قناة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في دوري أبطال إفريقيا عبر شاشتها المفتوحة والمجانية، وبالتحديد عبر قناة 1 AD Sports 1 HD على القمر الصناعي نايل سات.

وأعلت المتحدة أن المعلق خليل البلوشي هو من سيتولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي وجوماهيا الكيني، والتي تجمع بينهما في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» اليوم الأربعاء، نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر شاشتها، بالإضافة إلى احتفالية تسلم درع الدوري للنادي الأهلي.