علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لعبة Batman: Arkham Shadow ستكون أول لعبة VR حصرية لنظارة Quest 3

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة التوصية بشراء نظارة Quest 3 VR التي تبلغ قيمتها 500 دولار على نظارة Quest 2 التي تبلغ قيمتها 200 دولار هو عدم وجود ألعاب حصرية.

ولهذا، فإننا لم نر حقًا قوة Quest 3 بعد، ولكن يبدو ان ذلك على وشك ان يتغير.

فقد أعلنت Meta عن لعبة Batman: Arkham Shadow، وهي حصرية بالكامل لأحدث نظارة واقع افتراضي للشركة. يبدو أن هذه اللعبة قد تم وضعها بالفعل في عالم Arkham الموجود مسبقًا، ولكن لم يتم تطويرها بواسطة شركة Rocksteady Studios.

تم إنشاء اللعبة بواسطة Oculus Studios ومطور يدعى Camouflaj، الذي قدم تجربة Iron Man VR الرائعة بشكل مدهش.

هناك مقطع دعائي، كما هو موضح أعلاه، لكنه خالي من أي طريقة لعب فعلية. لذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى Summer Game Fest في شهر يونيو لنرى ذلك، وفقًا لجيف كيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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