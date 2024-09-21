تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة الشحن في هاتف Xiaomi 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي في شهر أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 15، ولقد كشف أحدث التسريبات عن قدرة الشحن المميزة لهاتف Xiaomi 15.

تدعم شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 15 بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، ولقد ظهر الإصدار الرئيسي من السلسلة في قاعدة بيانات 3C، والتي أكدت على أن الهاتف ينطلق بقدرة شحن 90W.

وتؤكد هذه التفاصيل على أن الهاتف يأتي بنفس قدرة الشحن المميزة للإصدار السابق، لذا لن يحظى هذا الإصدار بترقية هذا العام.

من جانب أخر لم تكشف التفاصيل عن قدرة الشحن اللاسلكي في هاتف Xiaomi 15، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W على غرار الإصدار السابق.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هانف Xiaomi 15 يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.36 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 1400-nit.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف معايير LPDDR5X في الذاكرة العشوائية بسعة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0، كما يأتي بقدرة بطارية تتراوح بين 4800-4900 mAh.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Xiaomi 15 بمستشعر OmniVision OV50H رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto للتكبير البصري حتى 3 مرات.

كما تتميز كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل، وينطلق الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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