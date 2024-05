شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكرن تطبيقات مميزة.. تفاصيل فوز 5 سعوديات في مسابقة آبل العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشركة العالمية Apple، عبر موقعها الإلكتروني، فوز 5 طالبات من أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق، وترشح واحدة منهن لمركز متقدم ضمن أفضل 3 مميزين في مسابقة آبل العالمية، ضمن 350 فائزًا.وشملت قائمة الفائزات؛ جواهر العنزي، وأفراح جبير، وهيا السابر، ووجد الهدلق، والجوهرة المسعود. تعد مسابقة آبل العالمية، تحدي برمجي عالمي يقام سنويًا من شركة Apple، بمشاركة العديد من المطوّرين حول العالم لبرمجة التطبيقات بلغة Swift.وساهمت أكاديمية طويق في بناء قدرات الطالبات بأهم المهارات لبناء وتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام تقنيات آبل.ابتكرت تطبيق MyChild، الذي ينطلق من مشكلة التأتأة والتي يعاني منها العديد من الأطفال والشباب.ويهدف التطبيق إلى مساعدتهم وتقديم الحلول العملية لهم، وذلك من خلال تزويدهم بتمارين وخطوات دورية يتم اتباعها لتخفيف أعراض التأتأة والتغلب عليها.ابتكرت تطبيق Enviro، وهو لعبة تثقيفية ومبتكرة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع من مختلف الأعمار للاستفادة من صناديق إعادة التدوير، لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال التعليم بالترفيه.وتتكون اللعبة من ثلاث مراحل وتزداد صعوبة اللعبة من مرحلة إلى أخرى.ابتكرت تطبيق Fin's Adventure، وهو لعبة حيث يمكنك مساعدة سمكة اسمها (فين) وهي تسبح في محيط به الكثير من قطع البلاستيك، ويقوم اللاعب بإبعاد السمكة عنها وحمايتها.وتهدف اللعبة إلى التوعية بأهمية العناية بالمحيطات، وتعزيز مفهوم استدامة البيئة للأجيال القادمة.ابتكرت تطبيق Time Capsules، وهو تطبيق مبتكر تستطيع من خلاله أن تقوم بكتابة رسالة أو التقاط صورة، ومن ثم تحديد تاريخ في المستقبل لتصل إليك في حينها، وهي طريقة صادقة للتواصل مع نفسك، وتحفيزك لقياس مدى تطور ذاتك والحفاظ على ذكرياتك.ابتكرت تطبيق Alchemist، لعبة لتعلم الكيمياء من خلال دمج عناصر كيميائية مختلفة، ما يتيح للمستخدمين اختيار العنصر الصحيح بناءً على طلب (شخصية الخيميائي).كما يؤدي صب العنصر المختار في المرجل إلى حدوث تفاعل كيميائي سحري لتحويل التعلم إلى متعة غامرة.