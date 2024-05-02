شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكرن تطبيقات مميزة.. تفاصيل فوز 5 سعوديات في مسابقة آبل العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العالمية Apple، عبر موقعها الإلكتروني، فوز 5 طالبات من أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق، وترشح واحدة منهن لمركز متقدم ضمن أفضل 3 مميزين في مسابقة آبل العالمية، ضمن 350 فائزًا.
وشملت قائمة الفائزات؛ جواهر العنزي، وأفراح جبير، وهيا السابر، ووجد الهدلق، والجوهرة المسعود. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وساهمت أكاديمية طويق في بناء قدرات الطالبات بأهم المهارات لبناء وتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام تقنيات آبل.
ويهدف التطبيق إلى مساعدتهم وتقديم الحلول العملية لهم، وذلك من خلال تزويدهم بتمارين وخطوات دورية يتم اتباعها لتخفيف أعراض التأتأة والتغلب عليها.
وتتكون اللعبة من ثلاث مراحل وتزداد صعوبة اللعبة من مرحلة إلى أخرى.
وتهدف اللعبة إلى التوعية بأهمية العناية بالمحيطات، وتعزيز مفهوم استدامة البيئة للأجيال القادمة.
كما يؤدي صب العنصر المختار في المرجل إلى حدوث تفاعل كيميائي سحري لتحويل التعلم إلى متعة غامرة.
وشملت قائمة الفائزات؛ جواهر العنزي، وأفراح جبير، وهيا السابر، ووجد الهدلق، والجوهرة المسعود. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
واحدة من أفضل 3 تطبيقات مميزة من بين 350 فائزًا يمثلون 35 دولة، في تحدي Swift العالمي من شركة #آبل.#اليوم | @ADA_TWQ | @Apple— صحيفة اليوم (@alyaum) May 2, 2024
للمزيد: https://t.co/EUX5mq424v pic.twitter.com/ZJxF8a3M3k
مسابقة آبل العالميةتعد مسابقة آبل العالمية، تحدي برمجي عالمي يقام سنويًا من شركة Apple، بمشاركة العديد من المطوّرين حول العالم لبرمجة التطبيقات بلغة Swift.
وساهمت أكاديمية طويق في بناء قدرات الطالبات بأهم المهارات لبناء وتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام تقنيات آبل.
الفائزات السعوديات
- جواهر العنزي
ويهدف التطبيق إلى مساعدتهم وتقديم الحلول العملية لهم، وذلك من خلال تزويدهم بتمارين وخطوات دورية يتم اتباعها لتخفيف أعراض التأتأة والتغلب عليها.
- هيا السبر
وتتكون اللعبة من ثلاث مراحل وتزداد صعوبة اللعبة من مرحلة إلى أخرى.
- أفراح بن جبير
وتهدف اللعبة إلى التوعية بأهمية العناية بالمحيطات، وتعزيز مفهوم استدامة البيئة للأجيال القادمة.
- الجوهرة المسعود
- وجد الهدلق
كما يؤدي صب العنصر المختار في المرجل إلى حدوث تفاعل كيميائي سحري لتحويل التعلم إلى متعة غامرة.