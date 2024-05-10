شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعديل زاوية تصوير الكاميرا على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل في نظام التشغيل iOS 17 ميزة كاميرا مفيدة تساعد على تعديل زاوية التصوير حتى قبل أن تضغط على الغالق، ويتضمن تطبيق الكاميرا من أبل بعض الإعدادات الاختيارية التي يمكن أن تساعدك فى تنظيم لقطاتك.

عززت أبل مع ‌iOS 17‌، وظيفة ضبط مستوى الكاميرا عن طريق فصلها عن وضع الشبكة، ومن خلال جعله خيارًا فرديًا، قامت أبل أيضًا بتضمين مستوى أفقي إضافي لمزيد من الصور التقليدية المباشرة.

سيؤدي تشغيل خيار "المستوى" إلى ظهور خط أفقي متقطع على الشاشة عندما يستشعر جهاز iPhone الخاص بك أنك تصطف لالتقاط لقطة مباشرة وتقوم بإمالة جهازك قليلاً بعيدًا عن الوضع الأفقي، يظهر الخط باللون الأبيض عندما يكون هاتفك خارج المستوى ثم يتحول إلى اللون الأصفر بمجرد تحقيق اتجاه المستوى للإشارة إلى النجاح.

كيفية تمكين مستوى الكاميرا

يتم إيقاف تشغيل خيار المستوى الجديد افتراضيًا إذا لم يكن وضع الشبكة ممكّنًا لديك، ويمكنك تشغيله يدويًا باتباع الخطوات التالية.

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

قم بالتمرير لأسفل وحدد الكاميرا.

2- ضمن قسم "التركيب"، قم بالتبديل إلى المفتاح الموجود بجوار المستوى.

3- افتح الآن تطبيق الكاميرا وحاول تصوير هدف ما بزاوية مستقيمة، وسترى الخطوط الأفقية المتقطعة في منتصف عدسة الكاميرا.

4- قم بتسوية زاويتك للأعلى لتوصيل الخطوط وإنشاء خط أصفر واحد.

تظهر نافذة التسوية المنبثقة لفترة وجيزة فقط وضمن نطاق ضيق من الزوايا القريبة من الأفقي (سواء في الاتجاه العمودي أو الأفقي)، لذلك لن تظهر بشكل متطفل عندما تحاول التقاط صورة بزاوية عن عمد.