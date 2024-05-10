شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار العملات المشفرة اليوم.. البيتكوين تحقق مكاسب طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسعار العملات المشفرة مكاسب طفيفة اليوم الجمعة 10 مايو، حيث سجلت عملة بيتكوين ارتفاعًا طفيفًا في السعر بنسبة 2.03 % ليتم تداولها عند 66,115 دولارًا في البورصات الهندية مثل كوين سويتش. وفي البورصات الدولية، في هذه الأثناء، يتم تداول الأصل عند نقطة سعر أقل قليلاً تبلغ 62,879 دولارًا.

وفي الأيام القليلة الماضية، احتفظت عملة البيتكوين بقيمتها في نفس الفئة، أشار محللو السوق إلى أن المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية تشير إلى احتمال تراجع البيتكوين إلى 60 ألف دولارفي الأيام المقبلة.

قال بارث تشاتورفيدي، قائد الاستثمارات في CoinSwitch Ventures، لـ Gadgets360: "قد تكون هذه بداية موجة انتعاش BTC، لكن قد يظل المضاربون على الانخفاض نشطين بالقرب من منطقة المقاومة البالغة 63200 دولار.

وانضمت عملة الأثير إلى عملة البيتكوين على الجانب الأخضر من مخططات العملات المشفرة، وفي الهند، يتم تداول ETH بسعر 2,994 دولارًا، و من ناحية أخرى، يتم تداول إيثريوم بسعر 3,045 في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap.

وسجلت معظم العملات المشفرة الشهيرة أرباحًا يوم الخميس، وتشمل هذه العملات Binance Coin وSolana وDogecoin وCardano وShiba Inu وAvalanche وTron وPolkadot.



ومن ناحية أخرى، شملت العملات المشفرة التي حققت خسائر، كلاً من Ripple وCosmos وUnderdog وBaby Dogecoin.

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 2.24 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ تقييم القطاع 2.33 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.