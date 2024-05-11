شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن محرك بحث OpenAI الجديد المنافس لـ"بحث جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي (AI)، قد يقول معظم الناس أنهم أصبحوا مهتمين بهذا المفهوم بعد إطلاق ChatGPT الخاص بشركة OpenAI، لقد اجتاح روبوت الدردشة، بإجاباته الشبيهة بالبشر وقدراته التي لا تصدق، الإنترنت في عام 2022.

وسرعان ما أصبح ChatGPT ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم وبدأ الناس في اختبار اللعبة الجديدة في المدينة، البعض طلب منه أن يكتب الشعر، والبعض طلب منه نصيحة حياتية، والبعض طلب منه أن يأتي بقصص خيالية... والقائمة لا تنتهي.



ومع ذلك، مع مرور الوقت، بدأت العديد من الشركات الأخرى في طرح روبوتات الدردشة الخاصة بها والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتواجه OpenAI حاليًا الكثير من المنافسة من أمثال Google's Gemini، وAnthropic's Claude، وX's GrokAI، وما إلى ذلك، وفي مثل هذا السيناريو، يقال إن الشركة تخطط للاستفادة من السوق التي تهيمن عليها Google - مساحة البحث عبر الإنترنت.

كانت التقارير حول تخطيط OpenAI لمنافس بحث Google تدور حولها لفترة طويلة، والآن، وفقًا لتقرير نشرته رويترز، قد تعلن شركة OpenAI عن منتج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوم الاثنين. وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز حول التطوير المتوقع أن يحدث في 13 مايو.



ومن قبيل الصدفة، هذا هو بالضبط قبل يوم واحد من حدث I / O السنوي لشركة Google حيث من المتوقع أن يصدر عملاق التكنولوجيا بعض الإعلانات الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يضيف التقرير أن التاريخ قد يتغير أيضًا ورفضت OpenAI التعليق على الشائعات.

وكان تقرير بلومبرج قد ذكر في وقت سابق أن إمكانية البحث الجديدة هذه ستزيد بشكل كبير من فائدة ChatGPT، وسيكون لدى المستخدمين القدرة على طرح الأسئلة وتلقي الإجابات التي لا تعتمد فقط على محتوى الإنترنت ذي الصلة ولكنها تتضمن أيضًا اقتباسات من مصادر مثل ويكيبيديا أو مدونات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتضمن الميزة أدوات مساعدة مرئية مثل الرسوم البيانية لزيادة إثراء الإرشادات المقدمة.

ومن المثير للاهتمام أنه منذ إطلاق ChatGPT، تم النظر إليه كمنافس لبحث Google حيث افترض الناس أن سؤال ChatGPT والحصول على إجابة مباشرة سيكون أسهل بكثير من المرور عبر تلك الروابط الزرقاء، ومع ذلك، نظرًا لعدم دقة برنامج الدردشة الآلي، لم يحدث هذا أبدًا حيث كان على الأشخاص التحقق من المعلومات المقدمة من ChatGPT قبل الاعتقاد بصحتها، هناك إخلاء صغير للمسؤولية أسفل مربع المطالبة في ChatGPT يقول: "يمكن أن يرتكب ChatGPT أخطاء. تحقق من المعلومات المهمة."