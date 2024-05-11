شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإنهاء تجميد رواتب بعض الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تجميد الرواتب العام الماضي، تخطط مايكروسوفت إعادة رفع الزيادات على أساس الأداء لبعض الموظفين خلال دورة المراجعة لهذا العام، والتي بدأت في أبريل.

ولم يتم الإعلان عن الخطط على مستوى الشركة، لكن سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة السحابة والذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، قال في اجتماع للموظفين إن زيادات الجدارة ستزداد هذا العام، و تسمي مايكروسوفت الزيادات القائمة على الأداء "زيادات الجدارة".



على الرغم من أن الضجيج التوليدي للذكاء الاصطناعي قد دفع شركة مايكروسوفت إلى تقييم بقيمة 3 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم، إلا أنها كانت عامًا صعبًا بشكل عام بالنسبة للموظفين.

وفى عام 2022، منحت مايكروسوفت زيادة شاملة في التعويضات للموظفين عند المستويات 67 أو أقل من خلال منح أسهم أكبر، وتم ذلك استجابةً لتزايد الاستياء الداخلي من التعويضات ومنع الموظفين من الذهاب إلى شركات مثل أمازون للحصول على أجور أفضل، لكن هذه الزيادات اعتبرها البعض مخيبة للآمال.

كما عززت Nvidia مؤخرًا جوائز أسهم الموظفين بنسبة 25% بمنحة لمرة واحدة، وفى الربيع الماضي، بعد عمليات تسريح كبيرة للعمال في صناعة التكنولوجيا، جمدت مايكروسوفت زيادات الأجور الأساسية وخفضت ميزانيتها للمكافآت وجوائز الأسهم.

وقد تم انتقاد القرار مرارًا وتكرارًا من قبل العديد من الموظفين داخليًا، فيما بدأت دورة المراجعة السنوية لشركة مايكروسوفت بمراجعة الأداء في أبريل، ومن المقرر أن تبدأ الإشعارات حول كيفية تأثير الأداء على التعويض في 15 أغسطس تقريبًا، ودفع التعويضات في 15 سبتمبر تقريبًا.