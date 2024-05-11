تكنولوجيا: Realme تطلق سماعات Buds Air6 وBuds Air6 Pro اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme النقاب عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية، والذي يتضمن سماعات Buds Air6 وBuds Air6 Pro.

تنطلق سماعة Buds Air6 اللاسلكية بمحركات بحجم 12.4مم، ودعم معايير Hi-Res في بث الصوتيات، كما تدعم السماعة برامج LHDC، وتأتي بميزة إلغاء الضوضاء.

أيضاً تدعم السماعة معايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، ويمكن للسماعة أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات من التشغيل، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 40 ساعة.

من جانب أخر تأتي سماعة Buds Air 6 Pro بمحركات مزدوجة تتضمن مضخم صوتيات بحجم 11 مم، ومكبر صوتي صغير بحجم 6مم، كما يدعم هذا الإصدار برامج LDAC، وتتميز السماعة أيضاً بميزة دعم تقنية 3D spatial.

وتدعم سماعة Buds Air6 Pro الإستمرار بعمر تشغيل يصل إلى 7.5 ساعة، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 40 ساعة.

وتتوفر سماعة Realme Buds Air6 بألوان الأخضر والبرتقالي وسعر 37 دولار، بينما تنطلق سماعة Buds Ai6 Pro بألوان الرمادي والفضي بسعر 65 دولار.

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