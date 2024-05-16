تكنولوجيا: واجهة Google Home البرمجية الجديدة تدعم التكامل مع التطبيقات بعمق أكبر #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البحث جوجل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين لهذا العام عن واجهة Google Home البرمجية الجديدة، والتي تتكامل بعمق أكبر مع التطبيقات الأخرى وNest.

يدعم تطبيق Google Home العمل كمنصة للتحكم في الأجهزة الذكية في المنزل، وتننقل جوجل في الواجهة البرمجية الجديدة للتطبيق إلى مستوى جديد يدعم مطوري التطبيقات في إستكشاف تجارب جديدة للتحكم في الأجهزة الذكية في المنزل والإستفادة من الواجهة البرمجية في التطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى جلب إعدادات إضافية.

ويضم المنزل الذكي غالباً عدد كبير من التطبيقات والذي يؤدي غالباً إلى الكثير من الفوضى لإدراك أي الأجهزة النشطة للتحكم في هذه الأجهزة، والحسابات الخاصة بالتطبيقات التي تتطلب التسجيل، وتهدف واجهة Home البرمجية الجديدة لمعالجة هذه الفوضى بكفاءة أكثر.

وتدعم الواجهة البرمجية الجديدة مطوري التطبيقات البناء في تطبيق Home للمستخدم مع تطبيقات أخرى، حيث يمكن الوصول للأجهزة المتصلة بالفعل بتطبيق Google Home عبر تطبيقات أخرى بسلاسة.

ومن المقرر أن تدعم الواجهة البرمجية الجديدة مطوري التطبيقات للوصول للأجهزة عبر تطبيق Home، على أن تشمل أجهزة Nest Thermostat وأجهزة Matter وغيرها.

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