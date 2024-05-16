تكنولوجيا: الإعلان عن كابل بيانات Xiaomi 6A USB4 مع سرعة نقل تبلغ 40 جيجابت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن كابل البيانات عالي السرعة 6A USB4 في الصين.

وعلى ما يبدو، يمكن لكابل Xiaomi 6A USB4 توفير سرعات نقل تصل إلى 40 جيجابت في الثانية ويدعم الشحن السريع بقوة 240 واط. كما يمكنه تحقيق نقل فيديو يصل إلى 8K بمعدل تحديث 60 هرتز.

يعتبر كابل بيانات شاومي الجديد كابل متعدد الاستخدامات ومتين يضمن النقل السلس لأي محتوى بيانات/وسائط، وهو متاح للطلب المسبق في الصين مقابل 99 يوانًا (14 دولارًا).

يدعم كابل Xiaomi 6A USB4 بروتوكول PD 3.1، بالإضافة إلى التيار العالي 6A، وهو متوافق مع الإصدارات السابقة مع الشحن السريع لشاومي: 67 واط و 90 واط و 120 واط. ولكنه يأتي مع تكامل الشحن السريع 240 واط.

يستخدم الكابل قلبًا متحد المحور، وجسم سلكي مضفر، وطول سلك يبلغ 1 متر. ويمكن استخدامه في العديد من أنواع الأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشاشات وأجهزة الحواسب المحمولة وغيرها من الأجهزة.

يتمتع موصل خط البيانات بعمر التوصيل والفصل لأكثر من 10000 مرة. وتعتبر قوة الشد للقابس أعلى بكثير من 100N.

يتم تقديم كابل البيانات عالي السرعة Xiaomi 6A USB4 الجديد مقابل 99 يوان (14 دولارًا). وهو متوفر بالفعل في العديد من منافذ البيع بالتجزئة في الصين مثل JD.com.

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