تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يطرح تصميم جديد لـ Now Playing على هواتف آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرحه على نظام أندرويد في شهر ديسمبر، أصبح التصميم الجديد لخلفية YouTube Music المتدرجة لميزة “Now Playing” متاح الآن على آيفون.

في السابق، حدد YouTube Music لونًا خالصًا استنادًا إلى صورة الألبوم لخلفية “Now Playing”. وتطبق عملية إعادة التصميم هذه تدرجًا لونيًا أفتح في الأعلى وأغمق في الأسفل.

يساعد ذلك في التشغيل/الإيقاف المؤقت، والتالي/الخلف، والخلط العشوائي، والتكرار، بالإضافة إلى أداة الغسيل والأزرار الدائرية، لتبرز بشكل أكبر.

لم يعد “التالي” و“الأغاني” و“ذات الصلة” موجودين في حاوية، حيث تطفو أزرار النص في مكانها.

لا يزال بإمكانك التمرير لأعلى للوصول بسرعة إلى قائمة الانتظار الخاصة بك (على الرغم من عدم وجود مؤشر علامة تبويب السحب). وتظهر الخلفية الداكنة أيضًا في Up Next.

يتم طرح هذا التحديث التدرجي لميزة Now Playing على نطاق واسع مع الإصدار 7.01 من YouTube Music لأجهزة آيفون آيفون وآيباد.

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