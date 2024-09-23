تكنولوجيا: جهاز Google TV Streamer أصبح موجود بالفعل في المتاجر حول العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على ما يبدو، يتوفر Google TV Streamer فقط للطلب المسبق في الولايات المتحدة، على الرغم من أن تاريخ الإطلاق في 24 سبتمبر يشير إلى التوفر الدولي.

وقبل يوم الثلاثاء الماضي، تمكن البعض حول العالم من شراء (وفتح صندوق) Google TV Streamer.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك تقارير عن أشخاص شاهدوا Google TV Streamer في متاجر المملكة المتحدة وألمانيا وكندا.

في الواقع، تمكن البعض بالفعل من شراء الأجهزة وأخذها معهم إلى المنزل وإعدادها.

يمكنك الآن طلب Google TV Streamer في المملكة المتحدة من خلال بائع تجزئة تابع لجهة خارجية

وهناك تحديث للبرنامج في اليوم الأول، بينما أبلغ أحد الأشخاص عن 24 جيجابايت من مساحة التخزين المتاحة من أصل 32 جيجابايت.

يُظهر فتح الصندوق جهاز التحكم الصوتي الجديد إلى جانب Google TV Streamer، وهم يأتيان بنفس الطول تقريبًا. كما يوجد في الصندوق ايضًا محول USB وكابل USB-C إلى USB-A (طوله 1.8 متر).

يتم وضع كل قطعة من هذه القطع الأربع في الدرج الخاص بها، مع ثني قطعتين خارجيتين (بزاوية قائمة) لتناسب الصندوق. ويتم الاحتفاظ بكل شيء في الدرج بواسطة غطاء بلاستيكي.

المصدر