تكنولوجيا: لعبة Call of Duty التالية قد تصل إلى Game Pass في يوم إصدارها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التقارير الأخيرة إلى أن المديرين التنفيذيين لشركة مايكروسوفت كانوا يناقشون لبعض الوقت ما إذا كانوا سيضعون ألعاب Call of Duty الجديدة في Game Pass في اليوم الأول (أي في يوم إصدارها).

ويبدو أن هذا شيء كان ينبغي ان يتم اكتشافه قبل إنفاق 68.7 مليار دولار على ناشر CoD Activision Blizzard، ولكن يبدو أن مايكروسوفت قد توصلت أخيرًا إلى قرار.

فوفقًا لصحيفة Wall Street Journal، ستجلب الشركة بالفعل Call of Duty التالية مباشرة إلى Game Pass عندما تصل في وقت لاحق من هذا العام.

قد يعني القيام بذلك أن مايكروسوفت ستترك مئات الملايين من الدولارات من مبيعات الألعاب على الطاولة نظرًا لأن كل إصدار سنوي من Call of Duty يعد واحدًا من أكثر الألعاب مبيعًا في العام الخاص بها.

ومع ذلك، كافحت الشركة لزيادة عدد اشتراكات Game Pass بشكل كبير في الآونة الأخيرة. من المؤكد أن وضع إصدار Call of Duty جديد سيجلب أعضاء جدد.

ستظل مايكروسوفت تجني الكثير من الأموال من عمليات الشراء داخل اللعبة، والمبيعات على منصات أخرى (وافقت على إطلاق ألعاب CoD على PlayStation و Nintendo وأماكن أخرى لمدة عقد على الأقل بعد إغلاق صفقة Activision) وأولئك الذين يفضلون شراء الألعاب مباشرة على Xbox.

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