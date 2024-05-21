شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يرفض تهديد OpenAI بإلغاء الأسهم حال عدم التوقيع على "عدم الإفشاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الأيام الماضي أن OpenAI جعلت الموظفين المغادرين يختارون بين الاحتفاظ بأسهمهم المكتسبة فى مقابل عدم التحدث ضد الشركة، ووفقًا للشركة التي اطلعت على الوثيقة المعنية، يمكن للموظفين "أن يخسروا جميع الأسهم المكتسبة التي اكتسبوها خلال فترة وجودهم في الشركة، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها ملايين الدولارات" إذا لم يوقعوا على اتفاقية عدم الإفصاح ضد الشركة.

وأكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في تغريدة أن مثل هذا البند موجود بالفعل، لكنه قال: "لم نقم أبدًا باسترداد الأسهم المكتسبة لأي شخص، ولن نفعل ذلك إذا لم يوقع الناس على اتفاقية الانفصال (أو لم يوافقوا على ذلك فى اتفاقية عدم التجريح)

وردد متحدث باسم OpenAI هذا الأمر في بيان، وقال ألتمان إن الشركة "كانت بالفعل بصدد إصلاح أوراق الخروج القياسية خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، ولكن كما لاحظت Vox في تقريرها، تحدث موظف سابق واحد على الأقل في OpenAI علنًا عن التضحية بالإنصاف من خلال رفض التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء عند المغادرة.

ونشر دانييل كوكوتايلو مؤخرًا على أحد المنتديات عبر الإنترنت أن هذا القرار أدى إلى خسارة أسهم من المحتمل أن تصل إلى حوالى 85 % من صافي ثروة عائلتي على الأقل.

وفي رد ألتمان، اعتذر الرئيس التنفيذي وقال إنه شعر "بالحرج" بعد اكتشافه لهذا البند، الذي يدعي أنه لم يكن على علم به من قبل، وكان هناك بند بشأن الإلغاء المحتمل للأسهم في مستندات الخروج السابقة لدينا ، على الرغم من أننا لم نسترجع أي شيء أبدًا، إلا أنه لم يكن ينبغي أبدًا أن يكون هذا شيئًا لدينا في أي مستندات أو اتصالات

وكتب على X: هذا على عاتقي وفي إحدى المرات القليلة التي شعرت فيها بالحرج حقًا من تشغيل openai؛ لم أكن أعلم أن هذا كان يحدث وكان يجب أن أفعل ذلك، بالإضافة إلى الاعتراف بأن الشركة تقوم بتغيير أوراق الخروج، تابع ألتمان قائلاً: إذا كان أي موظف سابق وقع على إحدى هذه الاتفاقيات القديمة يشعر بالقلق بشأن ذلك، فيمكنه الاتصال بي وسنقوم بإصلاح ذلك أيضًا .

ويأتي كل هذا بعد استقالتين رفيعتي المستوى من OpenAI هذا الأسبوع، و أعلن إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لـ OpenAI وكبير العلماء أنه سيترك الشركة، وتبعه بعد فترة وجيزة جان لايكي، الذي كان قائد فريق في فريق سلامة الذكاء الاصطناعي "Superalignment" الذي تم حله الآن في OpenAI.