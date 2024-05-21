شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصاروخ الحامل الصينى "كوايتشو-11 واى 4" يطلق 4 أقمار اصطناعية جديدة للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الثلاثاء الصاروخ الحامل من طراز "كوايتشو-11 واي 4" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، لإرسال 4 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل التجاري انطلق في الساعة 12:15 ظهرا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مشيرة إلى دخول الأقمار الاصطناعية الأربعة، بما في ذلك القمر الصناعي "ووهان-1" وقمر صناعي لاختبار التكنولوجيا بالمدارات المنخفضة للغاية، دخلت إلى مداراتها المحددة سلفا.

وتمثل عملية الإطلاق هذه المهمة الـ32 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو".