شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيتنام تطلب من شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المسؤولون الفيتناميون من شركة فوكسكون الموردة لشركة أبل خفض استخدام الطاقة بنسبة 30٪ في مصانع التجميع الشمالية لمنع انقطاع الكهرباء مثل العام الماضي، ويعد هذا الطلب الذي تم إرساله أيضًا إلى الشركات المصنعة الأخرى، بمثابة إجراء احترازي لتجنب نقص الطاقة مثل تلك التي تسببت في فقدان الإنتاج بأكثر من مليار دولار في الصيف الماضي، ويزعم تقرير لرويترز أن الطلب طوعي ولم يؤثر على الإنتاج، وفقًا لموقع phonearena.

تجتذب فيتنام المزيد من الشركات متعددة الجنسيات، وتنوع أعمالها من الصين وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على سبيل المثال، قامت شركة أبل بزيادة مورديها في فيتنام من 25 إلى 35 ووعدت بمزيد من الاستثمار، وتعتمد البلاد على الاستثمار الأجنبي لتحقيق النمو وتهدف إلى جذب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل تصنيع أشباه الموصلات.

تسببت موجة الحر في العام الماضي في نقص الطاقة، وتعطيل الأعمال، وكلفت 1.4 مليار دولار، أو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، وأكد رئيس الوزراء فام مينه تشينه للمستثمرين الأجانب أن نقص الطاقة لن يحدث مرة أخرى.

وطلبت الحكومة من محطات توليد الطاقة بالفحم تأجيل أعمال الصيانة لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأكثر حرارة.

ولم تحدد المصادر من أرسل الطلبات، أو متى تلقتها فوكسكون، أو إلى متى سيستمر الخفض، لقد تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، لأن الأمر ليس علنيًا، وأبل لم تعلق.

تمتلك شركة فوكسكون، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم، العديد من المصانع في شمال فيتنام، بما في ذلك في مقاطعة باك جيانج، حيث تقوم بتجميع أجهزة Apple MacBooks وiPad.

تختلف تدابير توفير الطاقة حسب المنطقة، حيث تطلب بعض المناطق من الشركات المصنعة تقليل الطاقة في أيام معينة، وزادت السلطات واردات الفحم وشجعت على توفير الطاقة لتجنب النقص، وفي مارس، حثت غرف التجارة الأجنبية الحكومة على ضمان إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن مخاطر إمدادات الطاقة أدت إلى تأخير استثمارات أشباه الموصلات.