شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن iOS 18 فى WWDC 2024 الشهر المقبل.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين، WWDC 2024، الشهر المقبل، ومن المفترض في هذا الحدث أن تعلن الشركة عن أهم التحديثات للهواتف الرائدة القادمة، إن توقع الهاتف الذكي التالي أمر لا مفر منه ولكن هذه المرة من المتوقع أن تصدر الشركة تحديث iOS للجيل التالي iOS 18، وسيقام الحدث هذا العام في الفترة من 10 يونيو إلى 14 يونيو 2024، وفقاً لموقع indiatoday.

iOS 18، والذي يُعتقد أنه أكبر تحديث لنظام iOS على الإطلاق، سيركز على الذكاء الاصطناعي، وفقًا للتقارير، قبل الظهور الرسمي الأول لنظام التشغيل في مؤتمر WWDC، قامت شركة أبل بالفعل بطرح بعض التفاصيل التي تتضمن عددًا كبيرًا من الأدوات الجديدة، منها القدرة على تتبع العين، واللمسات الموسيقية، والذكاء الاصطناعي التوليدي هي بعض الأمثلة على ذلك، فلنتعرف على هذه الأدوات بالتفصيل.

تتبع العين

ظهرت شركة أبل لأول مرة في Vision Pro، وهي تقدم تقنية تتبع العين إلى أجهزة iPhone وiPad أيضًا، ومن خلال التخلص من الإدخال باللمس، سيتمكن المستخدمون من التنقل على الشاشة باستخدام أعينهم فقط، وسيستخدم الجهاز الكاميرا الأمامية والتعلم الآلي الموجود على الجهاز للتنقل عبر هذه الميزة، وسيقوم المستخدمون ببساطة بإلقاء نظرهم واختيار العناصر التي تظهر على الشاشة.

وأضافت أنه ليست هناك حاجة لأجهزة إضافية لتمكين هذه الميزة في الأجهزة، ولكن مثل كل وظيفة أخرى، فهي تتطلب إعدادًا سريعًا، وتهدف الوظيفة إلى الاعتماد على التعلم الآلي على الجهاز.

قوى الذكاء الاصطناعي التوليدية

سيقدم إصدار iOS 18 ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز لجميع أجهزة أبل لذا، من الناحية الفنية، فإن عملاق التكنولوجيا ملتزم بجعل أجهزته أكثر ذكاءً باستخدام قوى الذكاء الاصطناعي، وقد تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز قوائم تشغيل يتم إنشاؤها تلقائيًا على Apple Music والمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Pages وKeynote و يُشار إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي لن تعتمد على الخوادم السحابية ولكنها ستعمل على تشغيل الجهاز بشكل مباشر.

التطبيقات التي من المتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي تطبيق Notes والصور وموسيقى أبل وبالطبع مساعد iOS Siri.

من المرجح أن يتميز تطبيق Notes باقتراحات إبداعية ومهارات تحرير مدعومة بنماذج اللغات الكبيرة (LLM) الموجودة على الجهاز، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل تطبيق الصور على بعض صلاحيات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد تكون هذه الصلاحيات مشابهة لما قدمته شركة جوجل لـ Pixels والتي يمكنها تغيير الصورة عن طريق مسح ما هو غير مرغوب فيه.

من المرجح أيضًا أن يحصل Siri على تحول AI مما سيؤدي إلى تحسين قدراته بشكل أكبر.