تكنولوجيا: Honor تدعم هاتف Magic V Flip بشاشة كبيرة في الغطاء الخارجي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Honor في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن خطط الشركة لدعم هاتف Magic V Flip المرتقب بشاشة كبيرة في الغطاء الخارجي، مع سعة كبيرة للبطارية.

ولقد أوضح تقرير نشر من “Digital Chat Station” أن هاتف Magic V Flip المميز بتصميم صدفي قابل للطي يأتي بشاشة كبيرة في الغطاء الخارجي والتي ستكون من أكبر الشاشات المقدمة في هذه الفئة من الهواتف القابلة للطي.

كما كشفت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن التصميم المتوقع للهاتف بشاشة خارجية كبيرة تشغل الغطاء الخارجي بالكامل وتتضمن كاميرة في جزء من الشاشة.

أيضاً تتوافق الصور المسربة لهاتف Magic V Flip والتي نشرت عبر leakster مع تسريبات مصورة سابقة، والتي تؤكد على التصميم الدائري للكاميرة الخلفية.

كما تؤكد نسريبات “Digital Chat Station” على أن الهاتف سيتميز بإطار نحيف في الجزء السفلي من الشاشة، أيضاً يضم الهاتف فلاش LED إلى جانب وحدة الكاميرة الدائرية أي بتصميم أقرب لهاتف Razr 40 Ultra الذي يضم شاشة AMOLED خارجية بحجم 3.6 إنش، والتي تحيط بالكاميرة الخلفية.

من جانب أخر تستعد شركة Honor لعقد حدث قريباً للإعلان عن سلسلة Honor 200، ومن المتوقع أن تشارك إعلان تشويقي خلال الحدث لهاتقها القادم Magic V Flip إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار رسمياً في شهر يونيو.

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