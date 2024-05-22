تكنولوجيا: سوني تدعم هاتف Xperia Pro-C المرتقب بتصميم صغير الحجم وتقنية الشحن السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سوني هاتف Xperia Pro-C خلال الفترة القادمة في الأسواق، ولقد كشفت سوني في تغريدة على منصة X عن بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

أطلقت شركة سوني هاتف Xperia 1 VI خلال الفترة الماضية في الأسواق، وفي تغريدة نشرت من سوني على منصة X كشفت عن اللمحات الأولى لتصميم هاتفها القادم Xperia Pro-C.

وتؤكد التفاصيل التي نشرت من سوني على أن هاتف Xperia Pro-C يأتي بتصميم صغير الحجم، حيث يضم الهاتف شاشة بحجم 6 إنش.

ويأتي هذا الإصدار بعد هاتف الشركة السابق Xperia Pro-I، على أن يتضمن هاتف Xperia Pro-C القادم بعض التغييرات في التصميم، والتي تتضمن شاشة بحجم أصغر 6 إنش كبديل لحجم 6.5 إنش في الإصدار السابق.

كما يتميز الإصدار الجديد بشاشة مميزة بطبقة طلاء معتمه مقاومة للإنعكاسات، كما تتميز بجودة عرض 2K على غرار Xperia 1 VI.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

كما كشفت التفاصيل عن دعم Xperia Pro-C بكاميرة رئيسية مميزة بمستشعر 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل، والتي تتميز ببعد بؤري 20مم، وفتحة عدسات f/1.8، كما يدعم نظام الكاميرة تنسيق RAW بعمق 12بت وتنسيق DCG RAW بعمق 14بت.

وتشمل إعدادات الكاميرة أيضاً اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، وتتميز إحدى الكاميرات ببعد بؤري 20مم، وحجم مستشعر 1/2.9، وفتحة عدسات f/2.0.

بينما تدعم الكاميرة الأخرى المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية و420 S-LOG gamma curve بعمق 10بت وHLG، من جانب أخر لم تكشف التفاصيل عن كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع في الهاتف، إلا أن سوني أكدت على دعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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