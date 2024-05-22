تكنولوجيا: هاتف Realme GT 6T ينطلق بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 وشحن سريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن إطلاق هاتف Realme GT 6T في أسواق جديدة بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 وشحن سريع بقدرة 120W.

يتميز هاتف Realme GT 6T بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، وعمق ألوان 10بت، وتصل نسبة السطوع في هذا الإصدار إلى 6000 nits، كما يتميز الهاتف بدقة عرض 2780 في 1264 بيكسل، ودعم معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف Realme GT 6T بمستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم GT 6T بطارية بقدرة 5500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، على أن تقدم Realme محول الشحن في محتوى الصندوق.

كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، وتؤكد الشركة على دعم الهاتف تحديث برمجيات الحماية حتى 4 سنوات، وتحديث النظام حتى 3 سنوات.

وللإتصال يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.4، وWi-Fi 6، ويدعم اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G، كما يتميز الهاتف بوزن 191 جرام، وسماكة 8.65مم، ويتوفر GT 6T باثنان من الإختيارات في الألوان هما الفضي والأخضر.

المصدر