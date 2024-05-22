تكنولوجيا: Infinix تطلق هاتف Note 40 5G بمعالج Dimensity 7020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix اليوم عن هاتف Infinix Note 40 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 7020، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر 240 دولار.

يتميز هاتف Infinix Note 40 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120 Hz، أيضاً تضم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7020، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Infinix هاتف Note 40 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع اثنان من كاميرات auxiliary، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وينطلق Infinix Note 40 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، ويأتي الهاتف بشريحة Cheetah X1 المطورة من الشركة لإدارة الطاقة، ومراقبة حرارة البطارية لشحن آمن.

ومن المقرر أن يتوفر Infinix Note 40 بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والذهبي والأخضر بسعر 240 دولار.

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