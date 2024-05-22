شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ جديد من وكالة الفضاء الأوروبية فى طريقه لرحلته الأولى هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإطلاق صاروخها الثقيل الجديد Ariane 6 لأول مرة هذا الصيف.

ويخطط العاملون في المشروع بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، والمقاول الرئيسي ArianeGroup لإطلاق الصاروخ الجديد في مهمته الأولى في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وأكد جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، الإطار الزمني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلًا: "يسعدني أن أعلن أنه مع اقترابنا من إقلاع Ariane6، قامت الفرق في وكالة الفضاء الأوروبية وCNES وArianeGroup بتضييق الوقت ، وفترة المحاولة الأولى للإطلاق: هى الأسبوعان الأولان من شهر يوليو، وأضاف أشباخر أنه سيتم الإعلان عن تاريخ مستهدف محدد في يونيو.

وأشار موقع SpaceNews إلى أن التحديث الذي تم الأسبوع الجارى لنافذة الإطلاق هو أول تعديل لجدول الإطلاق المخطط له منذ نوفمبر 2023 عندما قالت الوكالة إنها تتوقع أن يطير الصاروخ لأول مرة بين منتصف يونيو ونهاية يوليو .

وتم تطوير Ariane 6 منذ عام 2014 وكان من المقرر أصلاً أن تتم الرحلة الأولى في عام 2020، لكن المشروع عانى من عدد من التأخيرات، ويحل الصاروخ الجديد محل الصاروخ آريان 5، الذي قام برحلته الأخيرة في يوليو 2023 .