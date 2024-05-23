شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف خدمات Bing وCopilot عن العمل لدى العديد من المستخدمين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العديد من المستخدمين حاليًا صعوبة في الوصول إلى Microsoft Bing وCopilot، ولا يرجع ذلك إلى مشكلة في اتصال الشبكة، حيث تعطلت مواقع الويب الخاصة بشركة مايكروسوفت، بما في ذلك بـ Bing وCopilot، معطلة بالنسبة للعديد من المستخدمين، وفقاً لموقع indiatoday.

اعترفت شركة مايكروسوفت بالمشكلة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذكروا: "نحن نحقق في مشكلة قد لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمة Microsoft Copilot، ونحن نعمل على عزل سبب المشكلة، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات في مركز الإدارة تحت CP795190".

وفقًا لموقع Downdetector، وهو موقع ويب يتتبع انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، فإن خدمات مايكروسوفت تشهد اضطرابات كبيرة، تظهر البيانات أن أكثر من 55% من المستخدمين أبلغوا عن عدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع مايكروسوفت على الويب، و34% واجهوا مشكلات في وظائف البحث، و11% واجهوا مشكلات في تسجيل الدخول، مع حدوث بعض المشكلات، ولا تزال الخدمات غير متاحة للمستخدمين.

تشير الطبيعة واسعة النطاق للانقطاع إلى وجود مشكلة كبيرة داخل البنية التحتية لشركة مايكروسوفت، وتعمل الشركة بنشاط على تشخيص المشكلة وحلها، ولكن حتى الآن، لا يوجد وقت مقدر لعودة الخدمات، ويُنصح المستخدمون بالبقاء على اطلاع دائم عبر قنوات الاتصال الرسمية لشركة مايكروسوفت للحصول على أحدث المعلومات حول حالة Bing وCopilot.