تكنولوجيا: هاتف Moto G85 ينطلق قريباً بكاميرة مزدوجة وسعر 300 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت مجموعة من الصور تفاصيل تصميم إصدار موتورولا المرتقب Moto G85 الذي يظهر بكاميرة مزدوجة، مع إنحناء في جانبي الشاشة، والذي يأتي للأسواق بسعر 300 يورو.

تقدم موتورولا قريباً للأسواق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد رصد Moto G85 بالفعل في منصة Geekbench، مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، والتي أكدت على دعم الهاتف بمعالج Snapdragon 4 Gen 3.

بينما كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم الهاتف بشكل كامل، حيث يظهر Moto G85 بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تدعم التثبيت البصري.

وتظهر الشاشة في هذا الإصدار بتصميم منحني من الجانبين، كما يأتي إطار الهاتف بتصميم منحني إلى حد ما، ويضم الجزء السفلي منفذ USB C، وفتحة لشريحة SIM، مع ميكروفون.

أيضاً يضم Moto G85 ميكروفون لإلغاء الضوضاء، كما يظهر شعار Dolby Atmos لتأكيد فعالية وجودة الصوتيات في هذا الإصدار.

ويأتي زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجاني للهاتف، ولا يدعم الزر تقنية إستشعار البصمة، على أن تأتي التقنية مدمجة في الشاشة المميزة بلوحة OLED.

أيضاً من المقرر أن يأتي Moto G85 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف بشكل رسمي قريباً، لذا نترقب إنطلاق الهاتف لمزيد من التفاصيل.

المصدر