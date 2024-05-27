شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم يتيح تخصيص شريط القائمة.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كروم لأجهزة أيفون وiPad تحسينًا كبيرًا في جودة الحياة من خلال القدرة على تخصيص شريط القائمة، وهذه هي القائمة التي تنزلق لأعلى عند النقر على القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط على اليمين، إنها موطن للدوامة وقائمة الإجراءات المختلفة، إذا قمت بالتمرير لأسفل، فستجد زر "تخصيص القائمة" الجديد

وفي السابق، كان الجزء الدائري العلوي "يعرض العناصر المستخدمة بشكل متكرر أولاً"، حيث يمكنك الآن إيقاف تشغيل "شريط قائمة الفرز الذكي".

إضافة إلي حفظ الإعدادات ومعلومات الموقع، يمكنك إزالة كل شيء آخر من المكتبة: الإشارات المرجعية، والتنزيلات، والسجل، ومدير كلمات المرور (الذي يحتوي على أداة لطيفة على الشاشة الرئيسية تفتح لوحة المفاتيح عند النقر عليها للسماح لك بالبحث عن بيانات الاعتماد المخزنة)، وقائمة القراءة، والأحدث علامات التبويب وتتبع الأسعار والميزات الجديدة.

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وفي الوقت نفسه، يمكنك إعادة ترتيب قائمة الإجراءات وإلغاء تحديدها وهي

سيكون هذا الخيار رائعًا لمتصفح Chrome على نظام Android، حيث تمتد القائمة الكاملة (في هاتف Pixel 8) على ارتفاع الشاشة بالكامل مع استمرار الحاجة إلى بعض التمرير. (سيكون خيار نقل شريط العناوين إلى الأسفل أمرًا رائعًا أيضًا.)