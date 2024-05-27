تكنولوجيا: تعرف على مميزات الذكاء الإصطناعي القادمة في تحديث iOS 18!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في الإستعداد لإطلاق الجيل القادم من هواتف الأيفون الذي يأتي بتحديث iOS 18، وفي السطور القادم نستعرض مميزات Apple AI المتوقعه في هذا الإصدار.

كشف المحلل “Mark Gurman” في تقريره الأخير في بلومبرج عن عدد من مميزات الذكاء الإصطناعي القادمة من ابل، والتي تشمل مميزات ستتيح للمستخدم تغيير الرموز الخاصة بالتطبيقات بالألوان المفضلة للمستخدم، إلى جانب تغيير ترتيب واجهة المستخدم بتجربة جديدة تختلف عن الشكل التقليدي المعتاد في واجهة هواتف الأيفون.

ويؤكد Gurman على أن تحديث iOS 18 سيأتي بتجربة مرنة في تحديد موضع رمز التطبيق أو الأدوات في الواجهة، ومن بين المميزات أو أدوات الذكاء الإصطناعي المرتقبة في التحديث نستعرض الآتي:

إعادة تحرير الصور

نسخ للمذكرات الصوتية

إقتراحات للرد على الرسائل والبريد الإلكتروني

إنشاء رموز تعبيرية بشكل تلقائي وفقاً للمحتوى في الرسائل لدفع مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية التي تتوافق مع الأحداث المختلفة

تحسين آداء التصفح في Safari

آداء أسرع في التصفح والبحث في Spotlight

تفاعل أقرب للطبيعة مع مساعد Siri الرقمي

نموذج متقدم من مساعد Siri مخصص لساعات ابل الذكية لتحسين آداء المهام أثناء التنقل

ملخص ذكي للإشعارات والرسائل وصفحات شبكة الإنترنت

أدوات للمطوريين في Xcode

وتجذب مميزات الذكاء الإصطناعي المرتقبة من ابل الأنظار بشكل مبدأي قبل تجربة هذه المميزات بشكل فعلي، حيث يشير المحلل Gurman إلى أن مميزات Apple AI سيتم إضافتها بشكل تدريجي في النظام.

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