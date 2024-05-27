تكنولوجيا: يمكنك الآن دندنة أغنيتك المفضلة للبحث عنها على تطبيق YouTube Music

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الآونة الأخيرة، أتاح لنا تطبيق YouTube Music الاستماع إلى إيقاع الموسيقى للعثور على الأغنية. وللعلم، هذه الميزة هي نفسها الموجودة في مساعد جوجل منذ عام 2020، وهي أيضًا مشابهة للميزة الموجودة في Shazam.

ومن المثير للاهتمام أن الميزة أيضًا ليست جديدة لأن جوجل تختبرها على مستخدمين محددين منذ عام 2023.

لاستخدام الميزة، انتقل إلى شريط بحث YouTube Music واضغط على أيقونة الموجة الصوتية بجوار الميكروفون.

يمكنك بعد ذلك دندنة إيقاع الموسيقى التي تتبادر إلى ذهنك، وسيستمر YouTube Music في اقتراح الأغاني ذات الإيقاع نفسه.

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لهذه الميزة هو أنها لا تحتوي على اقتراحات مختلفة للأغنية مثل مساعد جوجل الذي يعرض نسبة التشابه بين إيقاع الهمهمة والأغنية المقترحة. هذا يعني أنك بحاجة إلى الدندنة بدقة للحصول على أفضل النتائج.

المصدر