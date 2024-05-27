شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة الملاحظات الصوتية الأطول فى "status" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن أن خدمة واتساب تخطط لإجراء تغييرات على تحديثات الحالة "status "على الإنترنت، فمن تغيير الواجهة بالكامل إلى السماح للمستخدمين بذكر جهات الاتصال بشكل خاص، وطرحت منصة المراسلة الفورية العديد من الميزات، والآن يشير تقرير WA Beta Info الجديد إلى أن تطبيق واتساب يطرح ميزة جديدة سيتمكن المستخدمون بموجبها من نشر ملاحظات صوتية أطول كتحديث للحالة.

واتساب يطرح ميزة جديدة

يقول تقرير WA Beta Info أن واتساب يعمل على توسيع إمكانيات ميزة الحالة الخاصة به لكل من مستخدمي iOS وأندرويد، حيث يعمل التطبيق المملوك لـ Meta على تحسين ميزة الحالة من خلال القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية التي يصل طولها إلى دقيقة واحدة.

ويمكن الآن للمستخدمين الذين يقومون بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة من واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية أطول من خلال تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يسهل توصيل الأفكار والقصص الأكثر تفصيلاً دون انقطاع.

وتعد القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول على حالة واتساب ميزة طال انتظارها تمكن المستخدمين من مشاركة مقاطع أكثر فائدة وممتدة، ويعد هذا التحديث مفيدًا بشكل خاص لمشاركة الأحداث أو الإعلانات أو أي لحظات تتطلب أكثر من 30 ثانية فقط لالتقاطها.

وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الملاحظات الصوتية عن طريق الضغط باستمرار على زر الميكروفون، تمامًا كما يفعلون أثناء إرسال ملاحظة صوتية في الدردشات، يمكنك أيضًا التمرير لإلغاء الملاحظة الصوتية.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن الميزة الجديدة متاحة لبعض المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من واتساب، ويمكن لمستخدمي أندرويد العثور على التحديث على متجر Google Play، بينما يمكن لمستخدمي iOS تنزيله من متجر التطبيقات، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.