شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أمازون يقدم نصائح مهنية للشباب: لا نهاية للتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، أن الرغبة في التعلم يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للمحترفين، وخلال مقابلته مع الرئيس التنفيذي لشركة LinkedIn رايان روسلانسكي، ركز جاسي على أهمية اتخاذ الموقف الصحيح والانفتاح على التعلم، وقال إن مجرد وصولك إلى مستوى معين في وظيفتك لا يعني أنك لا تستطيع التعلم، وفقاً لموقع indiatoday.

وقال: "إن أكبر فرق بين الأشخاص الذين بدأت معهم في المراحل الأولى من مسيرتي المهنية وما يفعلونه الآن يتعلق بمدى روعتهم في التعلم"، وأضاف أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، يصبح التعلم تهديدًا عندما يصلون إلى نقطة معينة في حياتهم المهنية.

وقال: "لكن اللحظة الثانية التي تعتقد أنك تعرف فيها كل شيء هي الثانية التي تبدأ فيها بالاسترخاء حقًا".

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الذي انضم إلى الشركة في عام 1997، إن الأشخاص سيستمرون في "التقاط الأشياء" طوال رحلتهم المهنية وسيجدون في النهاية شيئًا يجيدونه حقًا.

كما شارك حكاية من حياته الشخصية وقال إنه أراد أن يصبح رياضيًا عندما كان طالبًا في المدرسة، وأضاف أنه على الرغم من أنه قضى الكثير من الوقت في الملعب يلعب في جميع أنواع الملاعب، إلا أنه لم يكن جيدًا بما يكفي ليكون رياضيًا.

قال خلال المقابلة: "كان لدي هذا الوهم بأنني ربما أستطيع أن أصبح رياضيًا محترفًا"، وأضاف: "لقد لعبت في حلبة التنس الوطنية ثم لعبت كرة القدم بشكل تنافسي - وبالطبع، لم أكن جيدًا بما يكفي لأكون لاعبًا محترفًا"، رياضي محترف، لذلك أنا لست كذلك".