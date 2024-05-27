تكنولوجيا: هواوي تعود مجددًا لتستعيد المركز الأول في سوق الهواتف الذكية الصينية بعد أكثر من ثلاث سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعادت شركة هواوي المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الصين بعد أكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لأحدث البيانات من شركة Canalys.

ففي الربع الأول من عام 2024، وصلت شحنات الهواتف الذكية من هواوي إلى 11.7 مليون وحدة، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 17 بالمئة ونموًا مذهلاً بنسبة 70 بالمئة على أساس سنوي.

وعزا “توبي تشو“، محلل Canalys، نجاح هواوي إلى استجابة السوق الحماسية لهواتفها الذكية من سلسلة Mate و Nova.

كان التحسن التدريجي في إنتاج وتوريد سلسلة هواتف Mate 60 عاملاً حاسماً في دفع النمو الإجمالي لشركة هواوي. وكان سقوط هواوي من الصدارة في سوق الهواتف الذكية بمثابة عملية تدريجية مدفوعة بمجموعة من العوامل الخارجية والتحديات الداخلية.

وفي عام 2019، أدرجت الحكومة الأمريكية شركة هواوي على قائمة الكيانات المحظورة، مما أدى فعليًا إلى منع الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة. وقد منع هذا شركة هواوي من استخدام نظام التشغيل أندرويد من جوجل والوصول إلى التقنيات الأمريكية المهمة، بما في ذلك أشباه الموصلات.

كما ضغطت الولايات المتحدة على حلفائها لاستبعاد شركة هواوي من شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

قامت العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا واليابان، بحظر أو تقييد معدات هواوي في بنيتها التحتية للجيل الخامس.

ونتيجة للعقوبات الأمريكية، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية من هواوي في الصين ولكن في الغالب على مستوى العالم. واضطرت الشركة إلى بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية Honor في عام 2020 مقابل 100 مليار يوان (15.2 مليار دولار).

وفي عام 2021، أعلنت شركة هواوي عن أكبر انخفاض لها على الإطلاق في الإيرادات، مع انخفاض بنسبة 47 بالمئة في ذراعها للإلكترونيات الاستهلاكية، والذي يشمل الهواتف الذكية.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 30 بالمئة تقريبًا إلى 320 مليار يوان (35.5 مليار جنيه إسترليني) في النصف الأول من عام 2021.

وفي عام 2022، أعلنت شركة هواوي عن أكبر انخفاض سنوي في أرباحها منذ عام 2011، بانخفاض قدره 69 بالمئة على أساس سنوي، وأرجعت الشركة ذلك إلى البيئة الخارجية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والضوابط الصارمة للوباء في الصين.

وظلت إيرادات هواوي ثابتة في عام 2022، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 642.3 مليار يوان (90.3 مليون دولار). وشهدت الأعمال الاستهلاكية للشركة، والتي تشمل الهواتف الذكية، انخفاضًا بأكثر من 11 بالمئة مقارنة بعام 2021.

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