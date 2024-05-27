شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد من جوجل يتيح لك دمج أكثر من "إيموجى" فى "ستيكر" واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر جوجل بوظيفة البحث ومجموعة تطبيقات الإنتاجية مثل Google Docs أو Google Sheets، ولكن إذا كنت نشطًا على تويتر، فمن المحتمل أنك شاهدت روبوتات مزج الرموز التعبيرية الشهيرة، والتي تجمع بين العديد من الرموز التعبيرية في رمز واحد.

في الآونة الأخيرة فقط، أصبح Emoji Kitchen أصليًا لمستخدمي أندرويد على Gboard، حيث توسع الآن تطبيق لوحة المفاتيح من جوجل، مما يسمح للمستخدمين على أي جهاز تقريبًا - أيفون وأندرويد وWindows وmacOS وغيرها من الأجهزة أو أجهزة الكمبيوتر - بالوصول إلى مجموعات الرموز التعبيرية الممتعة وغير العادية.

ومثل Google Doodles، والشعارات المؤقتة والتفاعلية غالبًا على صفحات جوجل الرئيسية، يمكن لـ Emoji Kitchen إضافة بعض المتعة إلى يومك.

وفيما يلي كيفية تنشيط واستخدام Emoji Kitchen على أجهزة أيفون وأندرويد الخاصة بك:

كيف يمكنني الوصول إلى مطبخ Emoji على جهاز أيفون الخاص بي؟

- على جهازك، افتح متصفحك وتوجه إلى موقع جوجل

- ابحث عن "Emoji Kitchen" ، حيث سيظهر مربع عناصر واجهة مستخدم مليء بالرموز التعبيرية.

- اضغط على زر "الحصول على الطبخ".

- اضغط على الرموز التعبيرية التي تختارها. ستظهر الملصقات التي تحتوي على مجموعات الرموز التعبيرية المحتملة في المساحة الموجودة أعلى لوحة المفاتيح.

- بمجرد اختيار المجموعتين، من المفترض أن ترى رمزًا تعبيريًا جديدًا يظهر على اليمين خلف الرمز "=".

-انقر فوق زر النسخ لنسخ ملف الصورة.

من هناك، قم بلصقه أينما تريد، سواء كان ذلك في تطبيق مراسلة، أو في ورقتك المدرسية التالية، أو في عرض شرائح تم إنشاؤه على شرائح Google

ملاحظة: سيتم لصق مزيج الرموز التعبيرية الخاص بك كملف png وليس كرمز تعبيري.

كيف يمكنني استخدام Emoji Kitchen على نظام أندرويد؟

-على هاتف أندرويد، يقدم تطبيق Gboard قاعدة بيانات أكبر لمجموعات Emoji Kitchen.

-يمكنك استخدام Emoji Kitchen من خلال Gboard على أندرويد من خلال النقر على العصا السحرية emoji واختيار أي رموز تعبيرية أخرى لدمجها.

إليك كيفية البدء باستخدام أحدث إصدار على جهاز أندرويد الخاص بك:

- افتح أي تطبيق مراسلة من اختيارك، بما في ذلك Whatsapp أو Facebook Messenger.

- اضغط على المستخدم الذي تريد إرسال رمز تعبيري إليه لفتح محادثة معه، ثم اضغط على شريط النص لبدء الكتابة.

- اضغط على الأيقونة التي تشبه الوجه المبتسم لسحب الرموز التعبيرية الخاصة بك

- اضغط على الرموز التعبيرية التي تختارها.

- ستظهر الملصقات التي تحتوي على مجموعات الرموز التعبيرية المحتملة في المساحة الموجودة أعلى لوحة المفاتيح.

هل يستخدم Emoji Kitchen الذكاء الاصطناعي؟

على عكس Gemini من جوجل ، لا يعتمد Google Emoji Kitchen بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي أو خوارزميات التعلم العميق، يستخدم بشكل أساسي مجموعات محددة مسبقًا وأزواجًا إبداعية من الرموز التعبيرية الموجودة في قاعدة بياناته التي تم إنشاؤها يدويًا بواسطة مصممي الرموز التعبيرية في جوجل.