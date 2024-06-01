تكنولوجيا: هواتف vivo S19 وS19 Pro تنطلق بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت vivo مؤخراً هواتف vivo S19 وvivo S19 Pro مؤخراً للأسواق، بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعة كبيرة للبطارية.

يتميز هاتف vivo S19 بتصميم نحيف بسماكة 7.19مم، ووزن 193 جرام، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتدعم الشركة الهاتف بتقنية “Blue Ocean” لدفع كثافة طاقة “809Wh/L”، وتدعم الكثافة الأعلى في طاقة البطارية تقليص حجم البطارية بنسبة 16.6% مقارنة بالبطاريات الأخرى المميزة بنفس السعة.

ويضم vivo S19 شاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل، وأبعاد (20:9)، كما تتميز الشاشة بعمق ألوان 10بت ومعدل تحديث 120Hz، أيضاً تقدم الشاشة سطوع بنسبة 4500 nits، وتتميز الشاشة أيضاً بتصميم مسطح.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم vivo هذا الإصدار بمستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً يتميز vivo S19 بكاميرة رئيسية تتضمن مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.88 بميزة التثبيت البصري المطورة من الشركة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

من جانب أخر يأتي هاتف vivo S19 Pro بسماكة 7.58مم، ووزن 192 جرام، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، ويأتي هذا الإصدار أيضاً بتقنية البطارية “Blue Ocean” التي تقدم كثافة (808Wh/L)، كما يأتي هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً يدعم S19 Pro رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

ويضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz وعمق ألوان 10بت، كما تتميز الشاشة بدقة 1260 في 2800 بيكسل، وأبعاد (20:9)، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم منحني من الجانبين، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر Sony IMX921 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر tele بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى مرتين، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويضم كلا الهاتفين حلقة الإضاءة Aura.

كما يدعم كلا الهاتفين معايير مقاومة الماء والأتربة، حيث يأتي هاتف vivo S19 Pro بمعايير IP68 وIP69، وينطلق هاتفي vivo S19 وS19 Pro في السوق الصيني في البداية على أن يتوفر vivo S19 بسعر يبدأ من 345 دولار، بينما ينطلق vivo S19 Pro بسعر يبدأ من 455 دولار.

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