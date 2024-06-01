تكنولوجيا: سامسونج تقوم بإيقاف تشغيل Tizen وإنهاء الدعم الكامل لنظام تشغيل الساعة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تستخدم أجهزة سامسونج نظام Tizen منذ ما قبل Galaxy Watch 4، عندما انتقلت الشركة إلى استخدام Wear OS في أجهزتها الرئيسية القابلة للارتداء.

وعلى ما يبدو، فإن سامسونج تستعد لإيقاف الدعم من نظام Tizen OS بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

كان نظام Tizen OS مثيرًا للجدل عندما كان متاحًا لمجموعة Galaxy Watch وأجهزة Active 1 و Active 2 الإضافية. وقد نجح الأمر بشكل جيد بالنسبة لشركة سامسونج لبيع الساعات الذكية لأنها كانت لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، حتى مع نظام Wear المتعثر الذي يبدو أنه موجود في كل الأجهزة القابلة للارتداء من Android OEM.

توقفت شركة سامسونج عن استخدام نظام Tizen OS عندما أصدرت ساعة Galaxy Watch 4، والتي حملت نظام تشغيل مختلط بالشراكة مع جوجل.

وعلى الرغم من أن نظام Wear OS رسمي، تشير إليه سامسونج باسم One UI Watch، وقد اكتسبت وزنًا كبيرًا فيما يتعلق بتعزيز أداء الساعة الذكية ككل.

كما نشر أحد المستخدمين على موقع Reddit، ان شركة سامسونج بدأت في إخبار الأشخاص بأنها تخطط لإيقاف تشغيل Tizen OS بحلول نهاية عام 2025 (عبر Android Authority).

ستبدأ التغييرات اليوم، والتي تتضمن حظر أي محتوى جديد لـ Tizen Watch من متجر Galaxy Store. وتشير سامسونج إلى أن الخدمات المتعلقة بهذه الساعة ستتوقف في كل مكان باستثناء متجر جالاكسي.

كما أن العناصر المشتراة في متجر جالاكسي ستتوقف، بما في ذلك وجوه الساعة التي اشتراها المستخدمون من أجل Galaxy Watch 3، ولن تكون الأجهزة السابقة متاحة للتنزيل بعد الآن.

تستمر شركة سامسونج في ملاحظة أن التنزيلات الحالية ستبقى على الأجهزة. ومن المقرر أن يتم ذلك في 30 سبتمبر 2025. وسيكون هذا هو الإجراء الأخير الذي تتخذه سامسونج لإنهاء دعم نظام Tizen OS في أي سعة للساعة الذكية.

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