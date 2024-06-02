شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزات واتساب الجديدة داخل التطبيق خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا ضمن جميع تطبيقات الدردشة والتراسل، ويقدم تطبيق الرسائل الفورية باستمرار ميزات لتحسين تجربة المستخدمين، كما يقوم بطرح بعض الميزات الجديدة لكل من إصدارات Android وiOS مثل تحديثات حالة الصوت.. إليك كل ما تريد معرفته عن ميزة واتساب الجديدة.

تحديثات حالة الصوت الأطول

يعمل تطبيق المراسلة على ميزة جديدة يمكنك بموجبها نشر ملاحظات صوتية أطول كتحديث للحالة، تتيح ميزة حالة الصوت الطويل للمستخدمين مشاركة الرسائل الصوتية لمدة تصل إلى دقيقة واحدة كتحديثات للحالة.

في السابق، كانت مدة الملاحظات الصوتية تقتصر على 30 ثانية، يمكن الوصول إلى هذا التحديث عن طريق الضغط لفترة طويلة على أيقونة الميكروفون في صفحة تحديث الحالة.

وهو متاح الآن لبعض المستخدمين على كل من إصداري Android وiOS من واتساب، مما يوفر طريقة أكثر مرونة للمستخدمين لمشاركة أفكارهم وتحديثاتهم. سيتم طرح الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الأيام القادمة.

ميزة التخيل

هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور مخصصة باستخدام المطالبات النصية، تم بناء هذه الميزة على نموذج اللغة الكبير الخاص بـ Meta وهي متوفرة في الإصدار التجريبي من واتسالب لنظام أندرويد (الإصدار 2.24.12.4).

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة من خلال خيار المرفقات داخل التطبيق، حاليا يقتصر Imagine على المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى برامج الدردشة MetaAI، كما يتضمن ذلك مناطق مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا ومناطق أخرى مختارة.

الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعمل تطبيق المراسلة أيضًا على ميزة ستسمح للمستخدمين بإنشاء صور للملفات الشخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل، هذه الميزة متاحة الآن في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد (الإصدار 2.24.11.17).

ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نفس ميزة Imagine أم أنها ميزة منفصلة.

أداة اختيار الألوان الجديدة

عمل واتساب على ميزة تسمى أداة اختيار الألوان لمحرر الرسم والتي ستكون متاحة في التحديث المستقبلي، وهذه الميزة هي حاليا قيد التطوير.