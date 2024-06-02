شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاكل في الكمبيوتر.. تأخر إطلاق أول مركبة فضائية مأهولة من بوينج مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت كل من Boeing و NASA و United Launch Alliance (ULA) إطلاق مركبة Starliner قبل أقل من 4 دقائق من الإقلاع، وتأتي هذه الانتكاسة بعد سلسلة من خيبات الأمل، ولكن كما هو الحال مع التأخير في أوائل شهر مايو، لم تكن المشكلة تتعلق بمركبة طاقم بوينج.

تقول وكالة ناسا إن ULA تحقق حاليًا في سبب عدم إدخال جهاز كمبيوتر، يسمى جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي، في "التكوين التشغيلي الصحيح"، مما يؤدي إلى تعليق تلقائي، وخلال مؤتمر صحفي بعد ذلك، قال توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، إن المشكلة تكمن في أن أحد أجهزة تسلسل الإطلاق الثلاثة الزائدة عن الحاجة، والتي تستخدم للتحكم في أشياء مثل إطلاق الاتصالات بالصاروخ قبل الإطلاق، كان بطيئًا في الاستجابة.

وكانت المنظمات الثلاث تأمل في المحاولة مرة أخرى غدًا عند الظهر، لكن ذلك لن يحدث أيضًا، وتقول ناسا الآن إن الفرق اختارت تأجيل الإطلاق لبضعة أيام أخرى (الفرصتان التاليتان هما 5 و 6 يونيو) لمنح الفريق مزيدًا من الوقت لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها فيما يتعلق بالمعدات المعيبة.

وكان من المفترض أن تأخذ الرحلة رائدي الفضاء الأمريكيين – بوتش ويلمور وسوني ويليامز – إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث يرسوان، وكان ويلمور وويليامز يخططان للبقاء في المحطة لمدة أسبوع لإجراء اختبار ستارلاينر وأنظمته الفرعية قبل الحصول على شهادة ناسا النهائية للمركبة للقيام بمهام تناوبية إلى محطة الفضاء الدولية.

ألغت شركة Starliner التابعة لشركة Boeing إطلاقها في 6 مايو بعد أن اكتشف United Launch Alliance مشكلة في صمام تنظيم الضغط في صاروخ Atlas V، وتعاني ستارلاينر أيضًا من تسرب للهيليوم، وقد قررت وكالة ناسا عدم إصلاحه لأنها لا تعتقد أنه يعرض المهمة للخطر، وإصلاحه سيتطلب تأخيرًا طويلًا آخر.



وقبل ذلك، واجهت مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج تأخيرات وانتكاسات متكررة، بما في ذلك مهمة فاشلة في عام 2019، لكنها نجحت أخيرًا في التحام كبسولتها غير المأهولة بمحطة الفضاء الدولية في عام 2022.

يعد Starliner جزءًا من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، والذي يتضمن عمل الوكالة مع شركات خاصة لتطوير مركبات فضائية جديدة. تعد SpaceX أيضًا جزءًا من هذا البرنامج وقد أطلقت رواد فضاء ناسا منذ عام 2020.