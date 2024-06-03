شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب سلسلة بكسل 9 تكشف تفاصيل Tensor G4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسريبات جديدة لهواتف جوجل بكسل 9 تكشف عن تفاصيل Tensor 4G، بعد الكشف عن الصور الحية للهاتف، تم مشاركة تفاصيل البنية الأساسية والمعايير الأولية للشريحة التي تعمل على تشغيل الأجهزة وفقا لRozetked.

يُظهر التسريب أن Tensor G4 يستخدم تكوينًا أساسيًا 1 + 3 + 4، مع Cortex-X4 القوي باعتباره النواة الأساسية، وثلاثة أنوية Cortex-A720 متوسطة المدى، وأربعة أنوية Cortex-A520 الموفرة للطاقة.

يختلف هذا التصميم المعماري تمامًا عن إعداد Tensor وG2 الأصلي 2+2+4 وتكوين Tensor G3 1+4+4، ومن المثير للاهتمام أن جوجل يبدو أنها تعود إلى تخطيط وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة من التصميم تسعة النواة المستخدم في Tensor G3.



فيما يتعلق بالمعايير، سجلت جميع الأجهزة أكثر من مليون نقطة على AnTuTu، على وجه التحديد، سجل هاتف بكسل 9 الأساسي 1,016,167 نقطة، وسجل هاتف بكسل 9 برو 1,148,452 نقطة، وسجل هاتف Pixel 9 Pro XL 1,176,410 نقطة.

يسجل هاتف Vanilla Pixel 8 حوالي 900000 نقطة على AnTuTu، لذا فإن زيادة الأداء على بكسل 9 ليست كبيرة جدًا.

ومع ذلك فهذه معايير مبكرة للأجهزة التي تستخدم برامج ما قبل الإصدار، ولا يزال هناك المزيد من تحسين البرامج وضبطها، وهو ما من شأنه أن يجعل الأداء العام للهاتف أفضل.