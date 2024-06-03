شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. التأثيرات النصية القادمة إلى الرسائل فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على ميزة جديدة لنظام التشغيل iOS 18 والتي ستنشئ تأثيرات مع الكلمة النصية الفعلية بدلاً من الصورة التي تمثل ما تعنيه الكلمة، على سبيل المثال، قد تسمح لك هذه الميزة بتنسيق الكلمة التي تكتبها عن طريق إضافة خط تحتها وخط غامق ومائل إليها، ومرة أخرى، بمجرد أن يدعم iPhone RCS كما قالت أبل قبل نهاية هذا العام، ستظهر التأثيرات الجديدة أيضًا على جهاز Android، وفقًا لمصادر متعددة غير مسماة استشهد بها موقع MacRumors.

عندما ترسل رسالة نصية إلى مستخدم iPhone آخر بكلمة "تهانينا"، ترى أنت والمستلم قصاصات الورق تتساقط من أعلى الشاشة، او أرسل رسالة نصية "عيد ميلاد سعيد" إلى مستخدم iPhone آخر وستطفو البالونات من أسفل الشاشة، نظرًا لأن أي مراسلة بين مستخدمي iOS ومستخدمي أندرويد ، على الأقل حتى وقت لاحق من هذا العام، تتم عبر الرسائل القصيرة، فإن مستخدمي أندرويد لا يرون هذه التأثيرات، بمجرد أن يدعم iOS خدمة RCS، يمكننا أن نرى تطبيق رسائل جوجل يعرض هذه التأثيرات لمستخدمي أندرويد.

‏RCS، المعروف أيضًا باسم Rich Communication Services، عبارة عن نظام أساسي موجود في بعض تطبيقات مراسلة أندرويد مثل رسائل جوجل التي توفر ميزات مشابهة لتلك الموجودة في iMessage، وتتضمن هذه الميزات القدرة على عرض صور عالية الدقة، وتلقي إيصالات القراءة، ورؤية مؤشرات الكتابة، وحماية الرسائل عن طريق التشفير الشامل، وفي الوقت الحالي، عندما يرسل مستخدم iOS رسالة نصية إلى مستخدم أندرويد، يتم إرسال الرسائل عبر الرسائل النصية القصيرة القديمة، لذلك لا تتوفر أي من هذه الميزات.

يقول موقع MacRumors أن تطبيق رسائل iOS في iOS 18 سيوفر أيضًا الإكمال التلقائي المدعوم بالحرفين الوحيدين في الأبجدية الذي يعني أي شيء هذا العام، وهو AI، قد لا تقتصر هذه الميزة على تطبيق الرسائل، ويمكن أن يستخدمها Siri أيضًا لإكمال الاستعلامات المكتوبة على المساعد الرقمي الافتراضي.