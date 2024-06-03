تكنولوجيا: AMD تكشف النقاب عن AMD Ryzen 9 5900XT وRyzen 7 5800XT في فعاليات #Computex 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD خلال فعاليات مؤتمر Computex 2024 اليوم عن الإصدارات الجديدة من معالجات الحاسب المكتبي AMD Ryzen 9 5900XT،Ryzen 7 5800XT.

ترتكز المعالجات الجديدة من AMD على منصة AM4 الجديد من الشركة، التي تدعم معالجات Ryzen 7 8700F وRyzen 5 8400F وRyzen 9 5900XT وأيضاً Ryzen 7 5800XT.

كما أعلنت AMD عن سلسلة Ryzen 9000 التي ترتكز على منصة AM5 والتي تستهدف دعم أجهزة الحاسب المكتبي، وتشير التفاصيل إلى أن AMD قد أعادت إستخدام Ryzen 9 5950X في معالج AMD Ryzen 9 5900XT، بينما يأتي Ryzen 7 5800XT كتحديث.

من جانب أخر لم تكشف AMD عن دقة التصنيع المميزة للمعالجات الجديدة، بينما أوضحت أن معالج Ryzen 9 5900XT يضم 16 من الأنوية، و 32-thread ويدفع سرعة 4.8 GHz، كما يدعم ذاكرة تخزين مؤقت 72 ميجابايت وقدرة 105 واط TDP.

بينما يأتي Ryzen 7 5800XT بعدد أقل في الأنوية مقارنة بالإصدار الأصلي، إلى جانب مواصفات أقل في ذاكرة التخزين وthread تصل إلى النصف لكن يدعم نفس قدرة الطاقة ورفع تردد التشغيل.

كما توفر AMD مبرد “Wraith Prism” بإضاءة RGB للمعالجات الجديدة، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن سعر كلا الإصدارين وموعد توفرها في الأسواق لاحقاً.

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