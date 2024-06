شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. سيتم شحن بطارية هاتفك الذكي بالكامل خلال دقيقة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تريد شحن بطارية هاتفك الذكي بالكامل في دقيقة واحدة؟ سيكون ذلك أمرًا رائعًا وقد يسمح لمصنعي الهواتف الذكية بالإفلات من استخدام البطاريات ذات السعة المنخفضة داخل الهواتف، وسيؤدي القيام بذلك إلى ترك مساحة أكبر داخل هذه الأجهزة لإضافة المكونات المطلوبة لتعزيز قدرات الحوسبة والبيانات، وفقا لدراسة جديدة وجدت في Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)، فإن التقنية المتطورة التي اكتشفتها جامعة كولورادو يمكن أن تسمح للهواتف بشحنها بنسبة 100٪ في أقل من 60 ثانية، وفقاً لموقع phonearena.

تعتمد التقنية الجديدة على حركة الأيونات عبر المكثفات الفائقة، والأيون عبارة عن ذرة تحتوي على شحنة موجبة صافية ويتم استخدام مكثف فائق لتخزين الطاقة أثناء دورات الشحن والتفريغ ذات التيار العالي والقصيرة المدة، وفي بيان صحفي (عبر BGR)، اكتشف الباحث أنكور غوبتا أنه من خلال جعل الأيونات تتحرك بكفاءة أكبر، سيكون الشحن وإطلاق الطاقة أسرع مما يسمح للخلية الموجودة داخل هاتفك بالانتقال من 0% إلى 100% في دقيقة واحدة أو أقل.

ويشير غوبتا إلى أنه على الرغم من استخدام بعض هذه التقنيات لدراسة التدفق في المواد المسامية مثل خزانات النفط وترشيح المياه، إلا أنها لم تتم دراستها بشكل كامل لأنظمة تخزين الطاقة، وقال غوبتا: "نظرًا للدور الحاسم للطاقة في مستقبل الكوكب، شعرت بالإلهام لتطبيق معرفتي في الهندسة الكيميائية على تطوير أجهزة تخزين الطاقة، لقد شعرت أن الموضوع لم يتم استكشافه إلى حد ما، وعلى هذا النحو، كانت الفرصة المثالية".

ومن خلال هذا البحث، يمكن محاكاة حركة الأيونات في شبكة معقدة من آلاف المسام المترابطة والتنبؤ بها في دقائق معدودة فقط، ويقول غوبتا: "هذه هي قفزة العمل. لقد وجدنا الحلقة المفقودة."

ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا البحث في المختبر ليصبح تكنولوجيا يمكن العثور عليها في هاتفك، ولكن فكرة القدرة على شحن بطارية هاتفك في لحظة من شأنها أن تساعد في دفع البحث إلى الأمام.