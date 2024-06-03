تكنولوجيا: AMD تعلن رسمياً عن الجيل الجديد من معالجات أجهزة الحاسب المحمول في #Computex 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن الجيل الجديد من المعالجات التي تستهدف دعم أجهزة الحاسب المحمول والتي تتضمن AMD Ryzen AI 9 HX 370 وRyzen AI 9 365.

انطلق رسمياً اليوم الجيل الجديد من معالجات أجهزة الحاسب المحمول من AMD الذي عرف برمز “Strix Point”، ولقد قدمت الشركة اثنان من الإصدارات من هذه السلسلة خلال فعاليات مؤتمر #Computex 2024.

وتعد معالجات Ryzen AI 9 HX 370 و Ryzen AI 9 365 من سلسلة معالجات Ryzen AI 300 التي تعرف برمز “Strix Point” التي ترتكز على الجيل الثالث من وحدة المعالجة العصبية.

من جانب أخر لم تكشف AMD عن آلية تسمية المعالجات السابقة التي انقسمت بين سلسلة معالجات “H”و”U”.

ويتميز معالج Ryzen AI 9 370 HX بعدد 12 من الأنوية و24-thread، ويأتي المعالج بسرعة 2.0 GHz رئيسية والتي تصل مع رفع تردد التشغيل إلى 5.1 GHz، كما تتميز بقدرة 15-54 W، وذاكرة تخزين مؤقت 36 ميجابايت، ويضم كرت الشاشة Radeon 890M الذي يرتكز على معمارية RDNA 3.5 والذي يضم 16 وحدة معالجة، ويعزز السرعة إلى 2.9 GHz.

بينما يأتي معالج Ryzen AI 9 365 بعدد 10 من الأنوية، و24 threads وتصل السرعة مع رفع تردد التشغيل إلى 5.0 GHz، ويضم المعالج كرت الشاشة المدمج Radeon 880M بعدد 12 وحدة معالجة.

ويرتكز المعالجين على دقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع TSMC مع منصة Zen 5 الجديدة، وتؤكد AMD على أن معالجات “Strix Point” تأتي بأقوى وحدة معالجة عصبية لدعم أجهزة الحاسب بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع 50 TOPS من قوة الحوسبة.

كما تؤكد الشركة على الآداء الذي يتفوق على Ryzen 9 8945HS حتى 5 مرات وأيضاً معالج Intel Core Ultra 7 155H.

أيضاً يأتي Ryzen 9 AI HX 370 بآداء أعلى بنسبة تتراوح بين 4-73% مقارنة بمعالج Core Ultra 9 185H، وآداء أسرع بسنبة تتراوح بين 9-98% مقارنة بإصدار ابل M3 في تطبيقات المهام الإنتاجية، كما أكدت AMD على تعزيز الآداء بنسبة 60% مقارنة بإصدار كوالكوم الجديد Snapdragon X Elite.

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