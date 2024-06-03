شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر ميزة فواصل إعلانية غير قابلة للتخطى مدتها 5 ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن انستجرام يختبر ميزة جديدة تسمى Ad Breaks والتي تقدم إعلانات قصيرة ولكن غير قابلة للتخطي، وفقًا للادعاءات الأخيرة على Reddit، ولم تكشف منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta رسميًا عن أي تفاصيل حول الاختبار، لكن المستخدمين عبر منتديات Reddit أبلغوا عن وصوله.

ووفقًا للمشاركات الموجودة في المنتدى، أثارت هذه الخطوة استياء المستخدمين حيث يفكر الكثيرون الآن في الخروج من المنصة والتحول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية البديلة.

ميزة الفواصل الإعلانية على انستجرام

يقال إن هذه الخطوة تركت العديد من المستخدمين غير راضين عن منصة التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المستخدمين أسفل المنشور قائلاً: "أعتقد أنني كنت أتناول حبوبًا مجنونة لمدة يومين لأن هذا يحدث معي حاليًا ولم أتمكن من العثور على أي معلومات في أي مكان آخر غير منشورك الأخير، لذا شكرًا لك... وداعًا يا آي جي. ليس لدي حاجة لذلك."

كما هو واضح يحصل المستخدمون الآن على إعلانات مدتها من ثلاث إلى خمس ثوانٍ أثناء التمرير على التطبيق، مما يمنعهم من التصفح خلال تلك الفترة، وأشار أحد المستخدمين إلى أنهم حاولوا تقديم تعليقات حول هذه الميزة إلى انستجرام ولكنهم "لم يعثروا على شيء"، ولم يتم ذكر الفواصل الإعلانية في أي مكان، وفقًا للمستخدمين.

أدى تقديم Ad Breaks إلى جعل العديد من المستخدمين يفكرون في الخروج من النظام الأساسي والتحول إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية البديلة، وفقًا للتعليقات، وقال أحد المستخدمين: "حتى الآن، أقوم ببساطة بإغلاق التطبيق بمجرد ظهور فاصل إعلاني، وإذا استمر هذا، فسوف أقوم بإلغاء الاشتراك".

واشتكى مستخدم آخر من عدم قيام الشركة "بأي بحث حول هذا الأمر قبل طرحه على الجمهور" لأنه يعطل تدفق المستخدم.



