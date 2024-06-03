شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم محاولته حظره سابقا.. انضمام دونالد ترامب إلى منصة TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب موجود الآن على TikTok، وهي خطوة أعلن عنها بطريقة غريبة بشكل غير مفاجئ، ففي مقطع فيديو تم نشره على TikTok يوم السبت من الحساب الذي تم التحقق منه @realDonaldTrump، قدم الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، ترامب قائلاً: "الرئيس الآن على TikTok".

وقال ترامب: "إنه لشرف لي"، وهو أمر غريب للغاية بالنظر إلى أن ترامب حاول حظر التطبيق أثناء وجوده في منصبه، فيما يتم عرض بقية الفيديو عبر لقطات مختلفة للجمهور في معركة UFC في نيوارك، نيو جيرسي على أنغام أغنية "American Bad Ass" للفنان كيد روك.

@realdonaldtrump Launching my TikTok at @UFC ♬ original sound - President Donald J Trump

وقال أحد مستشاري حملة ترامب لصحيفة بوليتيكو: “الحملة تلعب في جميع المجالات”، "إن القدرة على التواصل على منصات ومنافذ متعددة أمر مهم، وهذه مجرد واحدة من الطرق العديدة التي سنتواصل بها مع الناخبين، إن TikTok يتجه نحو الجمهور الأصغر سنًا."

وقد حاول كل من المرشحين الرئاسيين – ترامب والرئيس جو بايدن – حظر التطبيق، ففي أبريل، وقع بايدن على مشروع قانون يمكن أن يحظر TikTok فعليًا في الولايات المتحدة ما لم تبيع ByteDance، الشركة الصينية الأم لـ TikTok، أسهمها في التطبيق.

وعندما كان ترامب في منصبه، أصدر أمرًا تنفيذيًا بمنع المستخدمين الجدد من تنزيل TikTok، لكن المحاكم منعت محاولاته، وعلى الرغم من ذلك، فإن حملات بايدن وترامب موجودة على التطبيق نفسه.