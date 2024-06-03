تكنولوجيا: الكشف عن معالجات AMD Ryzen 9000 Granite Ridge الجديدة في حدث #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت AMD سلسلة Ryzen 9000 الجديدة من معالجات سطح المكتب إلى جانب شرائح الحاسب المحمول Ryzen AI الجديد، وهي من المفترض ان تحل محل شرائح Ryzen 7000 التي تم إطلاقها منذ عامين وتتضمن أربع وحدات SKU جديدة: Ryzen 9 9950X و Ryzen 9 9900X و Ryzen 7 9700X و Ryzen 5 9600X.

وعلى ما يبدو، سيحصل Ryzen 9 9950HX، على وحدة معالجة مركزية ذات 16 نواة و 32 خيط مسار و 170 واط TDP وذاكرة تخزين مؤقت بسعة 80 ميجابايت وساعة تعزيز تصل إلى 5.7 جيجاهرتز.

يخفض Ryzen 9 9900X عدد النواة/خيوط المسار إلى 12/24، و TDP إلى 120 واط، وذاكرة التخزين المؤقت إلى 76 ميجابايت، ويعزز ساعة الاستجابة إلى 5.6 جيجاهرتز.

ومن ناحية أخرى، فإن كلاً من Ryzen 7 9700X و Ryzen 5 9600X لديهم TDP يبلغ 65 واط فقط.

وتأتي المعالجات المذكورة أعلاه مصحوبة باللوحات الرئيسية الجديدة X870 و X870E، والتي تدعم USB 4.0 و PCIe Gen 5 في جميع الطرازات.

تدعي AMD أن Zen 5 أسرع بما يصل إلى 2x من Zen 4 بفضل تحسين التنبؤ بالفروع وخطوط الأنابيب الأوسع وإعادة التصميم التي تسمح بتوازي أفضل.

يؤدي هذا إلى زيادة IPC تتراوح بين 10-35 بالمئة مقارنة بـ Zen 4. وعندما يتعلق الأمر بالأداء، تدعي AMD أن Ryzen 9 9950X أسرع بنسبة تصل إلى 56 بالمئة من Core i9-14900K في تطبيقات الإنتاجية.

تبدو الفجوة أقل وضوحًا في الألعاب، حيث يتراوح ارتفاع الأداء بين 4-23 بالمئة.

تم إجراء الاختبارات على لوحة سلسلة X/Z المتطورة، وللذاكرة العشوائية DDR5 6000 و AMD Radeon RX 7900 XTX مع ملفات تعريف الطاقة الافتراضية على كلا المعالجين.

ستكشف AMD عن سعر وتاريخ بيع كل منهم في وقت لاحق.

المصدر