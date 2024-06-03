شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: أكثر من 40 مليون شاب أمريكى نشط "يوميا" على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف فيسبوك جمهوره من الشباب البالغين لزيادة الاستخدام، حيث يقول عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه ينجح في ذلك، وقالت الشركة في بيان صحفي إن أكثر من 40 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما في الولايات المتحدة وكندا هم "مستخدمون نشطون يوميا" على فيسبوك.

وقالت الشركة إن هذا هو أعلى استخدام لمجموعة الشباب البالغين شهده فيسبوك في السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد "خمسة أرباع النمو الصحي في استخدام تطبيقات الشباب البالغين".

وقالت الشركة إن جزءًا من استراتيجيتها لجذب هؤلاء المستخدمين البالغين الشباب هو صقل الطرق التي تتيح لمنشئي المحتوى تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم وتوسيع الخدمات التي تقدمها، مثل Facebook Marketplace وFacebook Dating.

وقالت الشركة "يقوم الشباب بتحولات كبيرة - الانتقال، والذهاب إلى الكلية، والحصول على أول وظيفة أو شقة لهم، ويمكن لفيسبوك المساعدة في كل هذا، سواء كان ذلك في العثور على صفقات رائعة على الأثاث في Marketplace، أو استكشاف اهتماماتهم باستخدام Reels وفي المجموعات، أو التواصل مع مجتمعاتهم المحلية والشركات الصغيرة، أو العثور على شخص يحبونه عبر Facebook Dating.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، لا يزال أمام فيسبوك الكثير لتعويضه للحاق بتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، ووفقًا لاستطلاع Statista الذي شمل 60,115 مشاركًا في الفترة من 2022 إلى 2023، تعد Snapchat وTikTok وBeReal التطبيقات الرائدة لهذه الفئة العمرية.

يليها Instagram وReddit وX وPinterest، ومن بين منصات التواصل الاجتماعي التسعة التي تم سؤال المشاركين عنها، احتل فيسبوك المرتبة الثانية قبل الأخيرة، وهو أعلى فقط من LinkedIn.

وقال متحدث باسم Business Insider: "على الرغم من عدم وجود بيانات داخلية لمشاركتها والتي تصنف التطبيقات الفردية ضد بعضها البعض، فمن بين التطبيقات التي شملها الاستطلاع، يعد فيس بوك هو تطبيق الوسائط الاجتماعية المفضل للمجتمعات بين البالغين الأمريكيين".